Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эмин Амруллаев: Число учащихся на освобожденных территориях приближается к 3 тысячам

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 21:09
    Эмин Амруллаев: Число учащихся на освобожденных территориях приближается к 3 тысячам

    Число учащихся в образовательных учреждениях на освобожденных территориях Азербайджана приближается к 3 тысячам.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в эксклюзивном интервью телеканалу Real TV.

    "Кроме того, количество учителей в общеобразовательных учреждениях на освобожденных территориях превышает 300 человек", - отметил он.

    По словам министра, в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях функционируют около 30 учебных заведений, включая общеобразовательные учреждения и детские сады.

    Амруллаев также отметил, что продолжается строительство кампуса Карабахского университета и подготовка новых учебных программ: "В следующем году мы планируем принять в Карабахский университет 1200-1500 студентов. Будут введены новые специальности и факультеты, особенно в области естественных наук. В то же время могут увеличиться педагогические специальности, связанные с информационными технологиями и экономикой".

    Кроме того, по его словам, ожидается ввод в эксплуатацию профессионального училища в Шуше.

    Эмин Амруллаев учащиеся
    Emin Əmrullayev: Azad edilən ərazilərdə təhsil alanların sayı 3 minə yaxınlaşır

    Последние новости

    21:47

    Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

    Наука и образование
    21:36

    В Гааге будет создана комиссия по искам против РФ за ущерб Украине

    Другие страны
    21:24

    Эмин Амруллаев прокомментировал проблему перегруженных школьных рюкзаков

    Наука и образование
    21:24

    В США заявили о согласовании 90% вопросов между РФ и Украиной

    Другие страны
    21:19

    Мирзоян проинформировал глав МИД стран ЕС о мирном процессе между Ереваном и Баку

    Другие страны
    21:11

    Глава МИД Армении совершит рабочий визит в Люксембург

    В регионе
    21:09

    Эмин Амруллаев: Число учащихся на освобожденных территориях приближается к 3 тысячам

    Наука и образование
    20:59

    Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    20:54

    В Иране при взрыве на предприятии погибли 9 рабочих

    В регионе
    Лента новостей