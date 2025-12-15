Эмин Амруллаев: Число учащихся на освобожденных территориях приближается к 3 тысячам

Число учащихся в образовательных учреждениях на освобожденных территориях Азербайджана приближается к 3 тысячам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в эксклюзивном интервью телеканалу Real TV.

"Кроме того, количество учителей в общеобразовательных учреждениях на освобожденных территориях превышает 300 человек", - отметил он.

По словам министра, в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях функционируют около 30 учебных заведений, включая общеобразовательные учреждения и детские сады.

Амруллаев также отметил, что продолжается строительство кампуса Карабахского университета и подготовка новых учебных программ: "В следующем году мы планируем принять в Карабахский университет 1200-1500 студентов. Будут введены новые специальности и факультеты, особенно в области естественных наук. В то же время могут увеличиться педагогические специальности, связанные с информационными технологиями и экономикой".

Кроме того, по его словам, ожидается ввод в эксплуатацию профессионального училища в Шуше.