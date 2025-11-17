Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"
- 17 noyabr, 2025
- 17:06
Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Baş katibi Dorin Boqdan-Martin Bakıda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (WTDC-25) həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
"Rəqəmsal Azərbaycan 2030" strategiyası bulud xidmətlərinə, ağıllı infrastruktura və süni intellektin inkişafına töhfə verən data mərkəzlərinə investisiyalar da daxil olmaqla rəqəmsal transformasiyanı stimullaşdırır", - o vurğulayıb.
Onun fikrincə, Azərbaycanı Gürcüstanla və daha sonra yeni fiber-optik magistral vasitəsilə Avropa ilə birləşdirən "Rəqəmsal İpək Yolu" layihəsi beynəlxalq əlaqələri daha da gücləndirməli və rəqəmsal infrastrukturun dayanıqlılığını artırmalıdır.