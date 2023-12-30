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Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились на 25%

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились на 25% В январе-ноябре 2023 года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 48 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 18 млн долларов.
ИКТ
30 декабря 2023 г. 13:40
Доходы Азеркосмоса от экспорта услуг снизились на 25%

В январе-ноябре 2023 года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 48 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 18 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 7 стран больше и на 6 млн долларов (25%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг за 11 месяцев составили 78% от общих доходов.

Только в ноябре "Азеркосмос" экспортировал услуги в 44 страны на сумму 1,8 млн долларов, что на 10 стран и на 0,5 млн долларов (21,7%) меньше, чем в том же месяце прошлого года.

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Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 25%
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un ixrac gəlirləri 25 % azalıb

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