Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%
ИКТ
- 19 марта, 2026
- 13:22
В январе-феврале 2026 года доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 205,3 млн манатов, что на 5,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Только в феврале доходы достигли 92 млн манатов, превысив показатель февраля 2025 года на 0,4%.
По итогам 2025 года доходы от мобильной связи составили 1 млрд 291 млн манатов, что на 4,5% больше, чем в 2024 году.
13:53
Кошта: Автономия - единственный способ обеспечить надежность энергобудущего ЕСДругие страны
13:53
Лукашенко заявил, что является сторонником ТрампаВ регионе
13:32
В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 4,1%ИКТ
13:31
Фото
В Азербайджане могут ограничить доступ к игровой платформе RobloxВнутренняя политика
13:27
Израиль заявил о ликвидации командира разведки ХАМАС в ГазеДругие страны
13:27
Каллас: ЕС ведет контакты с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
13:22
Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%ИКТ
13:22
Разведка США: Мирный процесс между Баку и Ереваном повысил стабильность на КавказеВнешняя политика
13:19
Фото