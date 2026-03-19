Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%

В январе-феврале 2026 года доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 205,3 млн манатов, что на 5,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Только в феврале доходы достигли 92 млн манатов, превысив показатель февраля 2025 года на 0,4%.

По итогам 2025 года доходы от мобильной связи составили 1 млрд 291 млн манатов, что на 4,5% больше, чем в 2024 году.