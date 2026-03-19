Azərbaycanın mobil rabitə gəlirləri 5 %-dən çox artıb
İKT
- 19 mart, 2026
- 12:54
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 205,3 milyon manat gəlir əldə edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4 % çoxdur.
Təkcə fevralda isə adıçəkilən xidmətlərdən 92 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,4 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.
13:26
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilibDigər
13:21
Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaqDigər ölkələr
13:21
"Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİBEnergetika
13:20
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olubBiznes
13:18
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏFərdi
13:16
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıbİKT
13:12
Foto
Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:08
Foto
Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilərDaxili siyasət
13:07