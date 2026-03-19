    Azərbaycanın mobil rabitə gəlirləri 5 %-dən çox artıb

    İKT
    • 19 mart, 2026
    • 12:54
    Azərbaycanın mobil rabitə gəlirləri 5 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 205,3 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4 % çoxdur.

    Təkcə fevralda isə adıçəkilən xidmətlərdən 92 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,4 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Mobil telefon rabitəsi
    Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%

    Son xəbərlər

    13:26

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilib

    Digər
    13:21

    Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    "Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    13:20

    Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olub

    Biznes
    13:18

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:16

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb

    İKT
    13:12
    Foto

    Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

    Daxili siyasət
    13:07

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti