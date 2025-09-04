Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Число информационных ресурсов госорганов с выявленными уязвимостями в Азербайджане увеличилось на 78%

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 11:13
    Число информационных ресурсов госорганов с выявленными уязвимостями в Азербайджане увеличилось на 78%

    В январе-августе этого года в 976 информационных ресурсах государственных органов были обнаружены уязвимости безопасности, и соответствующие уведомления были направлены государственным органам для их устранения.

    Как сообщает Report, это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В августе уязвимости безопасности были обнаружены в 46 информационных ресурсах, что на 55% меньше, чем год назад.

    В прошлом году уязвимости безопасности были обнаружены в 857 информационных ресурсах государственных органов, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.

    кибербезопасность уязвимости информационные ресурсы
