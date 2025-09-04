Число информационных ресурсов госорганов с выявленными уязвимостями в Азербайджане увеличилось на 78%

В январе-августе этого года в 976 информационных ресурсах государственных органов были обнаружены уязвимости безопасности, и соответствующие уведомления были направлены государственным органам для их устранения.

Как сообщает Report, это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе уязвимости безопасности были обнаружены в 46 информационных ресурсах, что на 55% меньше, чем год назад.

В прошлом году уязвимости безопасности были обнаружены в 857 информационных ресурсах государственных органов, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.