Число информационных ресурсов госорганов с выявленными уязвимостями в Азербайджане увеличилось на 78%
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 11:13
В январе-августе этого года в 976 информационных ресурсах государственных органов были обнаружены уязвимости безопасности, и соответствующие уведомления были направлены государственным органам для их устранения.
Как сообщает Report, это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе уязвимости безопасности были обнаружены в 46 информационных ресурсах, что на 55% меньше, чем год назад.
В прошлом году уязвимости безопасности были обнаружены в 857 информационных ресурсах государственных органов, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.
Последние новости
12:05
Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленностиЭнергетика
12:03
Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничествеФинансы
12:03
Консорциум "Шахдениз" подписал контракт на $321 млн с Azfen в рамках проекта SDCЭнергетика
11:54
Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитациюСоциальная защита
11:54
Фото
В Азербайджане стартовали работы по созданию аккумуляторных систем хранения энергииЭнергетика
11:50
В Португалии объявили траур из-за аварии фуникулера в ЛиссабонеДругие страны
11:48
Фото
Жителей села Венгли проинформировали о мерах соцзащитыСоциальная защита
11:46
Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в АрмениюДругие страны
11:44