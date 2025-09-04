Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 78 % artıb
İKT
- 04 sentyabr, 2025
- 10:48
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin apardığı audit/pentest yoxlamaları və monitorinqlər nəticəsində dövlət qurumlarının 976 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanaraq, aradan qaldırılması üçün müvafiq bildirişlə dövlət qurumlarına göndərilib.
"Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 78 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə 46 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 55 % azdır.
Ötən il dövlət qurumlarının 857 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 23 % çoxdur.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36