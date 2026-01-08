Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 11:20
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin əkin sahəsində yanğın törədən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırmalarla yanğının 1960-cı il təvəllüdlü F.Abbasov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində 1 hektar ərazidə quru ot sahəsi yanıb.
Onun barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Son xəbərlər
11:24
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunubİnfrastruktur
11:22
Foto
Video
Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıbİnfrastruktur
11:20
Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
11:20
Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaqİnfrastruktur
11:19
Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:17
Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilibMədəniyyət siyasəti
11:06
Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
11:03
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"Fərdi
11:01
Foto