    Mədəniyyət siyasəti
    • 08 yanvar, 2026
    • 11:17
    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) mədəniyyət nazirinin müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Həsən Seyidov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, 2007-ci ildən muzeyin direktoru işləyən Ramil Orucəliyev öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən azad olunub.

