Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 08 yanvar, 2026
- 11:17
Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) mədəniyyət nazirinin müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Həsən Seyidov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, 2007-ci ildən muzeyin direktoru işləyən Ramil Orucəliyev öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən azad olunub.
Son xəbərlər
11:24
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunubİnfrastruktur
11:22
Foto
Video
Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıbİnfrastruktur
11:20
Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
11:20
Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaqİnfrastruktur
11:19
Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:17
Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilibMədəniyyət siyasəti
11:06
Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
11:03
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"Fərdi
11:01
Foto