Цены на криптовалюту за последние сутки снизились

Цена ведущей мировой криптовалюты - биткоина - упала ниже $95 300.

Как сообщает Report, за последние сутки криптовалюта подешевела на 0,2% и была продана по цене $95 209.

В результате капитализация биткоина снизилась до $1 трлн 903 млрд.

Цена эфириума (Ethereum), занимающего 2-е место по рыночной капитализации, за последние 24 часа снизилась на 0,13% до $3 300.

Общая стоимость криптовалютного рынка за последние сутки снизилась на 0,03% до $3,23 трлн.