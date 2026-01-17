Цены на криптовалюту за последние сутки снизились
ИКТ
- 17 января, 2026
- 18:09
Цена ведущей мировой криптовалюты - биткоина - упала ниже $95 300.
Как сообщает Report, за последние сутки криптовалюта подешевела на 0,2% и была продана по цене $95 209.
В результате капитализация биткоина снизилась до $1 трлн 903 млрд.
Цена эфириума (Ethereum), занимающего 2-е место по рыночной капитализации, за последние 24 часа снизилась на 0,13% до $3 300.
Общая стоимость криптовалютного рынка за последние сутки снизилась на 0,03% до $3,23 трлн.
