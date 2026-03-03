При пожаре в многоэтажном доме в Омске погибли два человека

В многоэтажном доме в Омске (Россия) в результате возгорания, возникшего, предположительно, из-за непотушенной сигареты, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня утром в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Мельничная, 89/2 в г. Омске, произошел пожар, во время которого погибла 49-летняя женщина и 4-летний ребенок. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником открытого огня, в частности, непотушенная сигарета", - сказано в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры, ребенок в бессознательном состоянии был найден у порога квартиры, он скончался в карете скорой медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.