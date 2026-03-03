Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился на 57,3%

    Товарооборот между Азербайджаном и Израилем в январе 2026 года составил $4 млн 203 тыс., что на 57,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетный период торговля с Израилем составила 0,1% общего товарооборота.

    За год стоимость экспорта Азербайджана в Израиль снизилась на 79% и составила $1 млн 717 тыс., а стоимость импорта из этой страны выросла на 46%, до $2 млн 486 тыс.

    За месяц экспорт в Израиль составил 0,1% общего экспорта, а импорт из Израиля - 0,2% общего импорта.

    Azərbaycanın İsraillə ticarət dövriyyəsi 57 %-dən çox azalıb
