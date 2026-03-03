İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanın İsraillə ticarət dövriyyəsi 57 %-dən çox azalıb

    Biznes
    • 03 mart, 2026
    • 16:40
    Azərbaycanın İsraillə ticarət dövriyyəsi 57 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və İsrail arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 4 milyon 203 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 57,3 % azdır.

    Hesabat dövründə İsraillə ticarət ümumi dövriyyənin 0,1 %-i qədər olub.

    İl ərzində Azərbaycanın İsrailə ixracının dəyəri 79 % azalaraq 1 milyon 717 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 46 % artaraq 2 milyon 486 min ABŞ dolları olub.

    Ay ərzində İsrailə ixrac ümumi ixracın 0,1 %-ni, İsraildən idxal isə ümumi idxalın 0,2 %-ni təşkil edib.

    İsrail ixrac Dövlət Gömrük Komitəsi
    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti