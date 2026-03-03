Azərbaycanın İsraillə ticarət dövriyyəsi 57 %-dən çox azalıb
Biznes
- 03 mart, 2026
- 16:40
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və İsrail arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 4 milyon 203 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 57,3 % azdır.
Hesabat dövründə İsraillə ticarət ümumi dövriyyənin 0,1 %-i qədər olub.
İl ərzində Azərbaycanın İsrailə ixracının dəyəri 79 % azalaraq 1 milyon 717 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 46 % artaraq 2 milyon 486 min ABŞ dolları olub.
Ay ərzində İsrailə ixrac ümumi ixracın 0,1 %-ni, İsraildən idxal isə ümumi idxalın 0,2 %-ni təşkil edib.
