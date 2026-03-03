Джавид Абдуллаев: Азербайджан нарастит мощность возобновляемой энергетики до 8 ГВт к 2033 году

Суммарная мощность проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана к 2033 году прогнозируется в объеме 8 гигаватт.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Он подчеркнул, что в отличие от нефтегазовых проектов, которые традиционно строились на соглашениях о разделе продукции, проекты в области возобновляемых источников энергии целиком регулируются национальным законодательством страны.

"Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к нашей правовой и регуляторной системе. Мы прогнозируем, что к 2030 году совокупная мощность проектов возобновляемой энергетики достигнет 6 гигаватт, а к 2033 году - 8 гигаватт. Это расширение неизбежно приведет к избытку электроэнергии, который может быть экспортирован посредством четырех интерконнекторов (соединительных линий), находящихся в настоящее время на различных этапах реализации", - заявил он.

Абдуллаев также указал, что Азербайджан, помимо солнечной и ветровой генерации, активно исследует и другие источники возобновляемой энергии: "Мы уделяем повышенное внимание вопросам производства водорода. Стратегия Азербайджана в области возобновляемой энергетики демонстрирует нашу твердую приверженность принципам устойчивого развития, энергетической безопасности и климатической ответственности. Мы трансформируем национальный потенциал в реальные возможности для экономического роста, экологического управления и регионального сотрудничества".