Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан нарастит мощность возобновляемой энергетики до 8 ГВт к 2033 году

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:16
    Джавид Абдуллаев: Азербайджан нарастит мощность возобновляемой энергетики до 8 ГВт к 2033 году

    Суммарная мощность проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана к 2033 году прогнозируется в объеме 8 гигаватт.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    Он подчеркнул, что в отличие от нефтегазовых проектов, которые традиционно строились на соглашениях о разделе продукции, проекты в области возобновляемых источников энергии целиком регулируются национальным законодательством страны.

    "Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к нашей правовой и регуляторной системе. Мы прогнозируем, что к 2030 году совокупная мощность проектов возобновляемой энергетики достигнет 6 гигаватт, а к 2033 году - 8 гигаватт. Это расширение неизбежно приведет к избытку электроэнергии, который может быть экспортирован посредством четырех интерконнекторов (соединительных линий), находящихся в настоящее время на различных этапах реализации", - заявил он.

    Абдуллаев также указал, что Азербайджан, помимо солнечной и ветровой генерации, активно исследует и другие источники возобновляемой энергии: "Мы уделяем повышенное внимание вопросам производства водорода. Стратегия Азербайджана в области возобновляемой энергетики демонстрирует нашу твердую приверженность принципам устойчивого развития, энергетической безопасности и климатической ответственности. Мы трансформируем национальный потенциал в реальные возможности для экономического роста, экологического управления и регионального сотрудничества".

    возобновляемая энергетика Джавид Абдуллаев Южный газовый коридор зеленая энергия ветровая энергия водород интерконнектор
    Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrinin ümumi gücünün 8 qiqavata çatacağı proqnozlaşdırılır
    Ты - Король

    Последние новости

    17:41

    SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений

    Энергетика
    17:38

    Дан Йоргенсен: Между Азербайджаном и ЕС существует огромный потенциал для сотрудничества

    Энергетика
    17:37

    Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:32

    Экспортные доходы AzerGold выросли почти на 25%

    Промышленность
    17:30

    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики

    Финансы
    17:29
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 30 граждан Омана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:28

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Экология
    17:28

    При пожаре в многоэтажном доме в Омске погибли два человека

    В регионе
    17:21

    Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

    Энергетика
    Лента новостей