SPP и SOCAR обсудили укрепление энергетического сотрудничества
- 03 марта, 2026
- 17:07
SPP и SOCAR провели переговоры об укреплении словацко-азербайджанского энергетического сотрудничества.
Как передает Report, об этом написал посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов.
"Мы подчеркнули стратегическую роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и обсудили перспективы будущих азербайджанских поставок газа в Европу, а также возможности расширения сотрудничества SPP–SOCAR и другие области, представляющие взаимный интерес",- написал посол.
