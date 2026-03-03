Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    SPP и SOCAR обсудили укрепление энергетического сотрудничества

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:07
    SPP и SOCAR обсудили укрепление энергетического сотрудничества

    SPP и SOCAR провели переговоры об укреплении словацко-азербайджанского энергетического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом написал посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов.

    "Мы подчеркнули стратегическую роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и обсудили перспективы будущих азербайджанских поставок газа в Европу, а также возможности расширения сотрудничества SPP–SOCAR и другие области, представляющие взаимный интерес",- написал посол.

