SOCAR Slovakiya şirkəti ilə əməkdaşlığı genişləndirir
Energetika
- 03 mart, 2026
- 16:28
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Slovakiyanın SPP şirkəti arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib.
"Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin SPP-nin İdarə Heyətinin sədri Yuray Ondris ilə görüşdə aparılıb.
Görüşdə Azərbaycan ilə Slovakiya arasında enerji sektorunda uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji əhəmiyyəti qeyd olunub. 2024-cü ilin dekabrından Azərbaycan qazının Slovakiyaya təchizatına başlanılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.
Söhbət zamanı iki şirkət arasında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
17:06
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdirDigər ölkələr
17:05
Foto
Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:05
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcəkFərdi
17:00
"AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıbSənaye
16:59
Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:57
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıbDigər ölkələr
16:54
Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıbFutbol
16:49