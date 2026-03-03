Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

Saudi Aramco рассматривает возможность увеличить поставки нефтяных грузов через порт Янбу.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что в обычных условиях Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив (соединяет Персидский и Оманский заливы), чем любая другая страна - около 40% от общего объема потоков нефти по маршруту. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей исламской революции объявил о перекрытии Ормузского пролива.

Saudi Aramco управляет нефтепроводом "Восток-Запад" мощностью 5 млн б/с, который идет от нефтеперерабатывающего центра Абкайк недалеко от Персидского залива до порта Янбу. Aramco обратилась к некоторым клиентам в Азии с вопросом, могут ли они забирать нефтяные грузы из Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Один из источников агентства также сообщил, что с грузоотправителями связываются, чтобы узнать, готовы ли они изменить маршруты погрузки с Персидского залива на Янбу.