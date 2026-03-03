Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:21
    Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

    Saudi Aramco рассматривает возможность увеличить поставки нефтяных грузов через порт Янбу.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    Издание отмечает, что в обычных условиях Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив (соединяет Персидский и Оманский заливы), чем любая другая страна - около 40% от общего объема потоков нефти по маршруту. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей исламской революции объявил о перекрытии Ормузского пролива.

    Saudi Aramco управляет нефтепроводом "Восток-Запад" мощностью 5 млн б/с, который идет от нефтеперерабатывающего центра Абкайк недалеко от Персидского залива до порта Янбу. Aramco обратилась к некоторым клиентам в Азии с вопросом, могут ли они забирать нефтяные грузы из Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Один из источников агентства также сообщил, что с грузоотправителями связываются, чтобы узнать, готовы ли они изменить маршруты погрузки с Персидского залива на Янбу.

    Saudi Aramco порт Янбу США Израиль Иран эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США
    Ты - Король

    Последние новости

    17:41

    SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений

    Энергетика
    17:38

    Дан Йоргенсен: Между Азербайджаном и ЕС существует огромный потенциал для сотрудничества

    Энергетика
    17:37

    Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:32

    Экспортные доходы AzerGold выросли почти на 25%

    Промышленность
    17:30

    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики

    Финансы
    17:29
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 30 граждан Омана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:28

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Экология
    17:28

    При пожаре в многоэтажном доме в Омске погибли два человека

    В регионе
    17:21

    Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

    Энергетика
    Лента новостей