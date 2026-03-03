Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики

    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 17:30
    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики

    Азербайджан выполняет функцию подлинного моста в сфере энергетики, соединяющего два континента.

    Как передает Report, такое заявление сделала директор и руководитель отдела энергетики Евразии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суле Топчу Килич в ходе 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

    "ЕБРР гордится поддержкой энергетического перехода в регионе и приветствует укрепление стратегического партнерства в рамках "зеленых" энергетических коридоров, а также в области транспортной и цифровой связанности между Азербайджаном и рядом других государств, в том числе Грузией, Турцией, Румынией, Венгрией, Болгарией, Узбекистаном и Казахстаном - все они входят в число стран операций ЕБРР", - подчеркнула она.

    С. Килич считает, что Азербайджан занимает здесь чрезвычайно важное центральное место, объединяя все эти государства и служа подлинным мостом между двумя континентами мира.

    "Воплощение в жизнь этих масштабных инфраструктурных проектов потребует существенных объемов возобновляемой энергии, которую Азербайджан, как и весь регион в целом, способен обеспечить", - сказала она.

