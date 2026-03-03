İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 18:24
    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Azərbaycan energetika sahəsində iki qitəni birləşdirən əsl körpü funksiyasını yerinə yetirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Avrasiya regionu üzrə energetika departamentinin direktoru Şule Topçu Kılıç Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclası zamanı bildirib.

    "EBRD regionda enerji keçidinə dəstək verməkdən qürur duyur, "yaşıl" enerji dəhlizləri çərçivəsində strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənməsini, həmçinin Azərbaycan ilə digər dövlətlər, o cümlədən Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya, Macarıstan, Bolqarıstan, Özbəkistan və Qazaxıstan arasında nəqliyyat və rəqəmsal əlaqələrin gücləndirilməsini alqışlayır – onların hamısı EBRD-in əməliyyat apardığı ölkələr sırasına daxildir", - o deyib.

    Ş.Kılıç hesab edir ki, Azərbaycan bütün bu dövlətləri birləşdirərək və dünyanın iki qitəsi arasında əsl körpü rolunu oynayaraq burada son dərəcə mühüm mərkəzi yer tutur.

    "Bu irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi böyük həcmdə bərpa olunan enerji tələb edəcək, bunu da həm Azərbaycan, həm də bütövlükdə region təmin etmək iqtidarındadır", - o bildirib.

    EBRD Azərbaycan Şule Topçu Kılıç Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики
    EBRD calls Azerbaijan bridge between two continents in energy sector

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti