Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана
Экология
- 03 марта, 2026
- 16:41
Начиная с северных и западных районов Азербайджана во второй половине дня 4 марта и до полудня 5 марта прогнозируется изменение погодных условий, ожидаются периодические осадки, а в горных территориях - снег.
Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.
Синоптики предупреждают, что в отдельных районах осадки могут принять интенсивный характер, также существует вероятность повышения уровня водности в реках.
Последние новости
17:01
В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭЭнергетика
16:59
Трамп: Уже поздно для переговоров с ИраномДругие страны
16:58
Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетикиЭнергетика
16:52
SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектамЭнергетика
16:45
SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млнЭнергетика
16:41
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах АзербайджанаЭкология
16:39
Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январеЭнергетика
16:38
Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январеБизнес
16:35