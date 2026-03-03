Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Экология
    • 03 марта, 2026
    • 16:41
    Начиная с северных и западных районов Азербайджана во второй половине дня 4 марта и до полудня 5 марта прогнозируется изменение погодных условий, ожидаются периодические осадки, а в горных территориях - снег.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

    Синоптики предупреждают, что в отдельных районах осадки могут принять интенсивный характер, также существует вероятность повышения уровня водности в реках.

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB
