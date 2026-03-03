Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

Начиная с северных и западных районов Азербайджана во второй половине дня 4 марта и до полудня 5 марта прогнозируется изменение погодных условий, ожидаются периодические осадки, а в горных территориях - снег.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах осадки могут принять интенсивный характер, также существует вероятность повышения уровня водности в реках.