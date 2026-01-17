Dünyanın aparıcı kriptovalyutası cüzi ucuzlaşıb
İKT
- 17 yanvar, 2026
- 17:07
Dünyanın aparıcı kriptovalyutası - bitkoinin qiyməti 95,3 min ABŞ dollarından aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, kriptovalyuta son 24 saat ərzində 0,20 % ucuzlaşaraq 95 min 209 ABŞ dollarına satılıb. Nəticədə onun kapitallaşması 1 trilyon 903 milyard ABŞ dolları həddinə enib.
Bazar kapitallaşmasına görə 2-ci pillədə qərarlaşan "Ethereum"un qiyməti isə son bir sutkada 0,13 % azalaraq 3,3 min ABŞ dolları olub.
Kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri son sutkada 0,03 % azalaraq 3,23 trilyon ABŞ dollarına düşüb.
