Dünyanın aparıcı kriptovalyutası cüzi ucuzlaşıb

    • 17 yanvar, 2026
    • 17:07
    Dünyanın aparıcı kriptovalyutası - bitkoinin qiyməti 95,3 min ABŞ dollarından aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, kriptovalyuta son 24 saat ərzində 0,20 % ucuzlaşaraq 95 min 209 ABŞ dollarına satılıb. Nəticədə onun kapitallaşması 1 trilyon 903 milyard ABŞ dolları həddinə enib.

    Bazar kapitallaşmasına görə 2-ci pillədə qərarlaşan "Ethereum"un qiyməti isə son bir sutkada 0,13 % azalaraq 3,3 min ABŞ dolları olub.

    Kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri son sutkada 0,03 % azalaraq 3,23 trilyon ABŞ dollarına düşüb.

    Bitcoin price falls below $95,300

