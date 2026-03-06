İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan və "Dell Technologies" məlumat infrastrukturu üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    • 06 mart, 2026
    • 12:34
    Azərbaycan və Dell Technologies məlumat infrastrukturu üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycan və ABŞ-nin "Dell Technologies" şirkəti arasında rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və məlumat infrastrukturu sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin Böyük Britaniyaya səfər çərçivəsində şirkətin Avropa, Yaxın Şərq və Afrika üzrə prezidenti Edrian Makdonald ilə görüşdə baş tutub.

    R.Nəbiyev həmçinin Azərbaycanda suveren "bulud" həlləri, süni intellekt imkanları ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ

