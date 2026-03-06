Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ИКТ
    • 06 марта, 2026
    • 12:50
    Азербайджан обсудил с американской технологической корпорацией Dell Technologies перспективы партнерства в таких областях, как цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта и развитие инфраструктуры данных.

    Как передает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

    Диалог состоялся в рамках рабочего визита министра в Великобританию в ходе встречи с Эдрианом Макдональдом, занимающим пост президента компании по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки.

    Набиев также подчеркнул, что стороны обменялись мнениями относительно внедрения суверенных "облачных" решений и использования возможностей ИИ в Азербайджане.

    Рашад Набиев Великобритания Эдриан Макдональд искусственный интеллект
    Azərbaycan və "Dell Technologies" məlumat infrastrukturu üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər
