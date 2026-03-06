Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ

Азербайджан обсудил с американской технологической корпорацией Dell Technologies перспективы партнерства в таких областях, как цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта и развитие инфраструктуры данных.

Как передает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

Диалог состоялся в рамках рабочего визита министра в Великобританию в ходе встречи с Эдрианом Макдональдом, занимающим пост президента компании по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки.

Набиев также подчеркнул, что стороны обменялись мнениями относительно внедрения суверенных "облачных" решений и использования возможностей ИИ в Азербайджане.