Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ
ИКТ
- 06 марта, 2026
- 12:50
Азербайджан обсудил с американской технологической корпорацией Dell Technologies перспективы партнерства в таких областях, как цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта и развитие инфраструктуры данных.
Как передает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.
Диалог состоялся в рамках рабочего визита министра в Великобританию в ходе встречи с Эдрианом Макдональдом, занимающим пост президента компании по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки.
Набиев также подчеркнул, что стороны обменялись мнениями относительно внедрения суверенных "облачных" решений и использования возможностей ИИ в Азербайджане.
