Центробанк Азербайджана предлагает законодательно усилить контроль для защиты от цифрового воровства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выразил заинтересованность в совершенствовании законодательства для более эффективного регулирования и предотвращения киберинцидентов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента информации и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана Эльнур Эйвазлы на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По его словам, при Центробанке создана рабочая группа совместно с Министерством внутренних дел (МВД), которая успешно функционирует и показывает положительные результаты.

"Если к нам или в МВД поступает жалоба, связанная с цифровым воровством средств, мы оперативно реагируем совместно с цифровыми командами банковского сектора. Наша главная цель - не допустить вывода похищенных средств за пределы страны и обеспечить их заморозку", - отметил Э.Эйвазлы.

Он добавил, что после заморозки средств, на основании решения суда, они возвращаются пострадавшему.

"Подобных случаев немало. Однако мы считаем, что в будущем необходимы изменения в законодательстве. Часто возникают ситуации, когда владелец карты передает ее другому лицу, а затем заявляет, что не знал о запрете. В таких случаях карты блокируются", - подчеркнул глава департамента ЦБА.