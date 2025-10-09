İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    AMB rəqəmsal oğurluqdan qorunmaq üçün nəzarətin qanunvericilik yolu ilə gücləndirilməsini təklif edir

    İKT
    09 oktyabr, 2025
    • 17:41
    AMB rəqəmsal oğurluqdan qorunmaq üçün nəzarətin qanunvericilik yolu ilə gücləndirilməsini təklif edir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) kiberinsidentlərin daha effektiv tənzimlənməsi və qarşısının alınması üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində maraqlı olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AMB-nin informasiya və kibertəhlükəsizlik departamentinin direktoru Elnur Eyvazlı "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) ilə birgə Mərkəzi Bankın yanında işçi qrupu yaradılıb ki, bu da uğurla fəaliyyət göstərir və müsbət nəticələr verir.

    "Bizə və ya DİN-ə vəsaitin rəqəmsal oğurluğu ilə bağlı şikayət daxil olarsa, biz bank sektorunun rəqəmsal komandaları ilə birgə operativ reaksiya veririk. Bizim əsas məqsədimiz oğurlanmış vəsaitin ölkə xaricinə çıxarılmasına yol verməmək və onların dondurulmasını təmin etməkdir", - E.Eyvazlı qeyd edib.

    O bildirib ki, məhkəmə qərarı əsasında vəsaitlər dondurulduqdan sonra zərərçəkmiş şəxsə qaytarılır: "Belə hallar az deyil. Lakin biz hesab edirik ki, gələcəkdə qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi zəruridir. Tez-tez kart sahibinin kartı başqa şəxsə verməsi, sonra isə qadağadan xəbəri olmadığını bildirməsi halları yaranır. Belə hallarda kartlar bloklanır".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Daxili İşlər Nazirliyi CIDC-2025 kart Elnur Eyvazlı Kibertəhlükəsizlik
    Центробанк Азербайджана предлагает законодательно усилить контроль для защиты от цифрового воровства

