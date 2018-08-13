Центр "Barama" Azercell объявляет новую инкубационную программу

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom» объявляет очередную, третью по счету Инкубационную Программу, специально разработанную для тех, кто хочет реализовать свои инновационные идеи и построить бизнес. «Инкубационная Программа Barama 2018» реализуется Центром «Barama» и PASHA Bank, создавая возможность превращать инновационные идеи в стартапы, а существующие стартапы в успешные компании. Проект нацелен на развитие стартапов и цифровойэкосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатную административную поддержку, профессиональные консультационные услуги, тренингии возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение 6 месяцев.

Для того, чтобы принять участие в «Инкубационной Программе Barama 2018», нужно до 5 сентября перейти по ссылке «Подать заявку на резидента» на сайте www.bit.ly/incubation3, и зарегистрироваться, заполнив форму онлайн-заявки. Отбор в инкубационную программу состоит из двух этапов. На первом этапе Центром «Barama» будут оценены проекты, прошедшие регистрацию, а отобранные команды будут приглашены в следующий этап. На втором этапе команды представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. И наконец, 5 команд, успешно прошедших отбор, получат шанс реализовать свои проекты в Центре Инноваций и Предпринимательства «Barama». В конце 6-месячной инкубационной программы самому успешному стартапу может представиться шанс подписать с Azercell контракт о закупке компанией товара и услуг на сумму в 5000 AZN в качестве корпоративного клиента, а также участвовать на конференции “The Next Web Conference” - одной из самых престижных конференций мира технологий, которая будет проходить в столице Нидерландов, Амстердаме, с покрытием всех расходов компанией. Более подробно можно ознакомиться с требованиями и правилами на сайте www.barama.az.