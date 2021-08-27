ЦБ Китая призвал "держаться подальше" от биткоина и криптовалют

Китайский регулятор призвал инвесторов "держаться подальше" от биткоина и криптовалют.

Китайский регулятор призвал инвесторов "держаться подальше" от биткоина и криптовалют.

Как передает Report, об этом пишет издание "Жэньминь жибао".

В Народном банке подчеркнули, что такие цифровые активы не являются законным средством платежа в стране и не имеют внутренней ценности.

По мнению регулятора, операции, связанные с криптовалютами, являются чистой спекуляцией. Поэтому Банк призвал "держаться подальше" от таких активов.

Как отметил заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского ЦБ Инь Юпин, гражданам Китая стоит "защищать свои карманы", так как биткоин не является законным платежным средством и не имеет реальной стоимости.

"В ответ на возможный рост числа операций с криптовалютой ЦБ будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также принимать меры против сайтов, приложений и корпоративных каналов, блокировать их", — пояснил он.

ЦБ Китая будет продолжать ужесточать меры в отношении криптовалютных транзакций. Также граждан Поднебесной призвали сообщать в соответствующие ведомства в случае, если люди узнают о незаконных операциях с цифровыми активами.