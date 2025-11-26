Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИ

    ИКТ
    • 26 ноября, 2025
    • 12:54
    Азербайджан действительно способен создавать впечатляющие решения в сфере искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

    "Я считаю, что многие из них могут найти применение в Каспийском регионе, поскольку они тесно связаны с его специфическими особенностями. Индустрия должна взять на себя ответственность и дать этим инициативам зеленый свет. Ответственность здесь имеет решающее значение", - заявил А. Аристов.

    Каспийская техническая конференция SPE-2025 BCG Антон Аристов

