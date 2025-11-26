BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИ

Азербайджан действительно способен создавать впечатляющие решения в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

"Я считаю, что многие из них могут найти применение в Каспийском регионе, поскольку они тесно связаны с его специфическими особенностями. Индустрия должна взять на себя ответственность и дать этим инициативам зеленый свет. Ответственность здесь имеет решающее значение", - заявил А. Аристов.