BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИ
ИКТ
- 26 ноября, 2025
- 12:54
Азербайджан действительно способен создавать впечатляющие решения в сфере искусственного интеллекта.
Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.
"Я считаю, что многие из них могут найти применение в Каспийском регионе, поскольку они тесно связаны с его специфическими особенностями. Индустрия должна взять на себя ответственность и дать этим инициативам зеленый свет. Ответственность здесь имеет решающее значение", - заявил А. Аристов.
