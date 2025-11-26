İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:15
    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    Azərbaycan həqiqətən də süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Boston Consulting Group"un (BCG) idarəedici direktoru və tərəfdaşı Anton Aristov Bakıda keçirilən SPE-2025 Xəzər Texniki Konfransında bildirib.

    "Hesab edirəm ki, bu həllərin bir çoxu Xəzər regionunda tətbiq edilə bilər, belə ki, onlar regionun spesifik xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır. Sənaye məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və bu təşəbbüslərə yaşıl işıq yandırmalıdır. Burada məsuliyyət həlledici rol oynayır", - A.Aristov deyib.

    Boston Consulting Group Xəzər Texniki Konfransı SPE-2025
    BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИ
    BCG: Azerbaijan capable of creating impressive AI solutions

