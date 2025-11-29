Bayraktar Teknoloji Azerbaycan: Карьерные выставки усиливают партнерство Азербайджана и Турции

Выставки, подобные "Выставке карьеры в сфере ИКТ", имеют большое значение для укрепления технологического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил Главный технический директор Bayraktar Teknoloji Azerbaycan Онур Оджак на проходящей в Баку "Выставке карьеры в сфере ИКТ", организованной Агентством инноваций и цифрового развития.

По его словам, проведение карьерной выставки, объединяющей государственные учреждения, университеты и представителей сектора, является важным шагом: "Такие выставки крайне значимы как для Азербайджана, так и для Турции. Здесь мы получаем возможность вместе с университетами и организациями ориентироваться на общие цели, определять приоритетные задачи и совместно работать над их решением. В этом смысле мы благодарим Агентство инноваций и цифрового развития за предоставленную возможность".

Он отметил, что Bayraktar Teknoloji Azerbaycan активно работает в области высоких технологий в Азербайджане: "Мы работаем в широком диапазоне областей - от инженерии до программирования, от искусственного интеллекта до автономных систем, от производства до полевых операций. В то же время в Азербайджане в прошлом году мы начали программы стажировок, которым придаем большое значение в Турции. Думаем, что они будут очень полезны. В прошлом году из 775 претендентов мы отобрали 52 азербайджанца в качестве стажеров, и 15 из них мы приняли на работу".