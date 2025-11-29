İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" rəsmisi: "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər çox faydalı olacaq"

    İKT
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:58
    Bayraktar Teknoloji Azərbaycan rəsmisi: İKT Karyera Sərgisi kimi sərgilər çox faydalı olacaq

    "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər Azərbaycana və Türkiyəyə çox faydalı olacaq.

    "Report" xəbər verir bunu "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ın Baş Texnologiya Direktoru Onur Ocak İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İKT Karyera Sərgisi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün dövlət qurumlarını, universitetləri, sektor nümayəndələrini bir araya gətirən karyera sərgisinin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir: "Belə sərgilər həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə çox önəmlidir. Biz burada universitetlər və qurumlarla birlikdə ortaq hədəfə yönəlmək, ortaq hədəf təyin etmək və bunlarla bağlı iş görmək fürsəti tapırıq. Bu mənada bizə fürsət yaratdığı üçün İRİA-ya təşəkkür edirik".

    O qeyd edib ki, "Bayraktar Texnoloji" Azərbaycanda yüksək texnologiyalar sahəsində işlər aparır: "Mühəndislikdən proqramlaşdırmaya, süni intellektdən, avtonom sistemlərə, istehsaldan sahə əməliyyatlarına qədər uzanan geniş bir sahədə fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda keçən il başlatdığımız, Türkiyədə çox önəm verdiyimiz təcrübə proqramlarına Azərbaycanda da başladıq. Bunların çox faydalı olacağını düşünürük. Keçən il 775 müraciətçi arasında 52 azərbaycanlını təcrübəçi kimi qəbul etdik. Bunlardan 15-i ilə birlikdə işləməyə başladıq, işə götürdük".

    "İKT Karyera Sərgisi"ndə 900-dən çox gənc iştirak edərək ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 20 aparıcı dövlət və özəl qurumunun nümayəndələri ilə görüş imkanı əldə edirlər.

