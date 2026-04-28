Баку становится площадкой для нового образовательного проекта европейского уровня

Сегодняшний Азербайджан - это стабильная, динамично развивающаяся и амбициозная страна, делающая ставку на человеческий капитал, инновации и международное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций испанского университета IE в Баку.

"Создание Хаба IE по лидерству и инновациям в Баку - это важный шаг. Он связывает Азербайджан с одним из ведущих академических и интеллектуальных институтов Европы - Университетом IE и придает новый импульс нашему сотрудничеству с Испанией. Для нас этот проект имеет более глубокий смысл. Речь идет о людях, о талантах, о подготовке нового поколения лидеров, способных мыслить глобально, действовать созидательно и строить экономику будущего. Сегодняшний Азербайджан - это стабильная, динамичная и амбициозная страна. Мы инвестируем в инфраструктуру, транспортную связанность, промышленные зоны, цифровую трансформацию и международное партнерство", - заявил Э. Алиев.

Замминистра подчеркнул, что расположение Азербайджана дает стране стратегическое преимущество, а экономическая политика задает направление, но настоящим двигателем долгосрочного успеха является человеческий капитал.

"Дороги, порты, индустриальные парки и технологии важны, но без компетентных людей они остаются лишь инфраструктурой. С сильным же человеческим капиталом они превращаются в двигатели роста. Именно поэтому данный хаб - не просто образовательная инициатива, а стратегическая инвестиция в будущее Азербайджана. Это также отличный пример того, как правительство, бизнес и международные партнеры могут работать вместе. Эта инициатива также открывает новое измерение в азербайджано-испанских отношениях. Наши страны уже сотрудничают в сфере торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, технологий и инноваций", - добавил замминистра.

Э. Алиев отметил, что стратегический экономический диалог и принятая "дорожная карта" создают практическую основу для нашего более глубокого взаимодействия.

"В этом контексте будущее создание Азербайджано-испанского университета, согласованное на уровне Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Педро Санчеса, станет важной вехой в нашей двусторонней повестке. Это позволит институционализировать наше сотрудничество в области образования, науки, инноваций и развития человеческого капитала, создав прочный мост между нашими обществами. Я верю, что образование и человеческий капитал могут стать одними из самых перспективных связующих звеньев между нашими народами, и сегодняшнее событие - конкретный шаг в этом направлении. Наша цель - построить диверсифицированную, инновационную экономику, основанную на знаниях. Хаб IE поддержит эту цель, привнося в Азербайджан мировой опыт, современное мышление и практические навыки лидерства", - добавил замминистра.