Бакинский порт объявил тендер

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский международный торговый морской порт" объявил открытый тендер на закупку программного обеспечения 1C. Как сообщает Report, на выполнение работ отведено четыре месяца.

Предпочтение будет отдаваться, в основном, низким ценам, высокому качеству, техническим особенностям оборудования и программного обеспечения, защитным функциям, удобству использования, опыту по аналогичному проекту, кадровому потенциалу.

Стоимость участия в тендере - 100 манатов.

Документы для участия в тендере необходимо предоставить в ЗАО "Бакинский международный торговый морской порт" до 15 февраля, тендерное предложение - до 22 февраля.