Азерпочт: Не ожидается роста тарифов на почтовые услуги

В Азербайджане не ожидается повышения тарифов на оказание универсальных почтовых услуг.

В Азербайджане не ожидается повышения тарифов на оказание универсальных почтовых услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на отчетном мероприятии по итогам прошлого года.

"60% наших расходов уходит на фонд оплаты труда работников. Если будут решения о повышении минимальной заработной платы, это повлияет на себестоимость наших услуг. Однако в настоящее время вопрос изменения тарифов не стоит на повестке дня", - сказал он.