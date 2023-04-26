Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника

Космическое агентство ("Azerkosmos") при Министерстве цифрового развития и транспорта ведет переговоры с ведущими международными производителями спутников для запуска нового спутника Азербайджана.

Космическое агентство ("Azerkosmos") при Министерстве цифрового развития и транспорта ведет переговоры с ведущими международными производителями спутников для запуска нового спутника Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Azerkosmos.

"Переговоры продолжатся до тех пор, пока не будет сделан наиболее подходящий выбор для нашей страны и наших клиентов. В целом, перед процессом разработки и ввода в эксплуатацию нового спутника необходимы тщательные исследования. У клиентов есть требования к таким параметрам, как инновации, подходящая цена, послепродажная поддержка. Эти ожидания постоянно меняются и обновляются", - говорится в информации.

Сообщается, что в то же время перед запуском спутника на орбиту изучаются экономические и неэкономические выгоды и преимущества, которые наша страна может получить от проекта нового спутника в будущем.