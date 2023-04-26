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Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника Космическое агентство ("Azerkosmos") при Министерстве цифрового развития и транспорта ведет переговоры с ведущими международными производителями спутников для запуска нового спутника Азербайджана.
ИКТ
26 апреля 2023 г. 14:08
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника

Космическое агентство ("Azerkosmos") при Министерстве цифрового развития и транспорта ведет переговоры с ведущими международными производителями спутников для запуска нового спутника Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Azerkosmos.

"Переговоры продолжатся до тех пор, пока не будет сделан наиболее подходящий выбор для нашей страны и наших клиентов. В целом, перед процессом разработки и ввода в эксплуатацию нового спутника необходимы тщательные исследования. У клиентов есть требования к таким параметрам, как инновации, подходящая цена, послепродажная поддержка. Эти ожидания постоянно меняются и обновляются", - говорится в информации.

Сообщается, что в то же время перед запуском спутника на орбиту изучаются экономические и неэкономические выгоды и преимущества, которые наша страна может получить от проекта нового спутника в будущем.

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Версия на английском языке Azercosmos holding talks with leading int'l companies to launch satellite
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "Yeni peykin orbitə çıxarılması üçün beynəlxalq nüfuzlu şirkətlərlə danışıqlar aparılır"

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