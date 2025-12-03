Азеркосмос: Реализация программы спутниковых технологий Azersky-2 идет по графику

Реализация программы "Azersky-2" по запуску двух спутников наблюдения за Землей продолжается по графику.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности председателя Правления Космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бедирханов.

"Наши специалисты непосредственно участвуют в подготовке спутника "Azersky-2 A" в Азербайджане. В будущем на основе полученных знаний и опыта они будут готовы собирать и другие спутники в Азербайджане", - отметил он.

Как сообщалось, Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта и компания Israel Aerospace Industries (IAI) на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку 3 октября 2023 года подписали соглашение о сотрудничестве в области создания новых спутников Азербайджана.

Согласно контракту, в рамках программы "Azersky-2" будут изготовлены два спутника наблюдения. Это будут спутники дистанционного зондирования Земли с электрооптическими датчиками высокого разрешения. Компания IAI осуществит проектирование, сборку, интеграцию и испытание первого аппарата спутникового кластера при участии азербайджанских специалистов.

Израильские специалисты также окажут поддержку "Азеркосмос" в проектировании Центра разработки спутников, который планируется создать в Азербайджане.