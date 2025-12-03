İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:09
    Azərkosmos: Azersky-2 peyki proqramının icrası cədvəl üzrə davam edir

    "Azersky-2" yerin müşahidəsi peyki proqramının icrası cədvəl üzrə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentliyin ("Azərkosmos") İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Dunay Bədirxanov bildirib.

    "Bizim mütəxəssislər "Azersky-2 A" peykinin Azərbaycanda hazırlanmasında birbaşa iştirak edirlər, gələcəkdə həmin bilik və təcrübə əsasında onlar artıq növbəti peyklərimizi Azərbaycanda yığmağa hazır olacaqlar. Layihənin icrası üzrə dəqiq tarixlər bəlli olduqda bu barədə məlumat ictimaiyyətə çatdırılacaq",- deyə o qeyd edib.

