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"Азеркосмос" и Viasat подписали соглашение о сотрудничестве

"Азеркосмос" и Viasat подписали соглашение о сотрудничестве Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с глобальной коммуникационной компанией Viasat.
ИКТ
23 мая 2024 г. 16:13
Азеркосмос и Viasat подписали соглашение о сотрудничестве

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с глобальной коммуникационной компанией Viasat.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, основной целью соглашения, подписанного в рамках телекоммуникационного мероприятия CABSAT в Дубае, является расширение услуг, предоставляемых посредством спутниковой связи в сфере энергетики, коммунального хозяйства и транспорта в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии.

В рамках сотрудничества Viasat впервые представит свои спутниковые услуги в Азербайджане.

Отметим, что Viasat является глобальной телекоммуникационной компанией, которая имеет офисы в 24 странах мира. Ее миссией является предоставление коммуникационных услуг потребителям связи, бизнес-игрокам и правительствам по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” “Viasat”la əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

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