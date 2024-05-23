"Азеркосмос" и Viasat подписали соглашение о сотрудничестве

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с глобальной коммуникационной компанией Viasat.

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с глобальной коммуникационной компанией Viasat.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, основной целью соглашения, подписанного в рамках телекоммуникационного мероприятия CABSAT в Дубае, является расширение услуг, предоставляемых посредством спутниковой связи в сфере энергетики, коммунального хозяйства и транспорта в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии.

В рамках сотрудничества Viasat впервые представит свои спутниковые услуги в Азербайджане.

Отметим, что Viasat является глобальной телекоммуникационной компанией, которая имеет офисы в 24 странах мира. Ее миссией является предоставление коммуникационных услуг потребителям связи, бизнес-игрокам и правительствам по всему миру.