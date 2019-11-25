Azercosmos: Полный запуск платформы webGIS расширит экспортный потенциал Азербайджана

Услуги DATA для кораблей и платформ на месторождениях "Абшерон", "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" предоставляются спутниками AzerSpace.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель председателя Azercosmos Дунай Бадырханов на церемонии открытия StartUpFest2019 в Баку.

По словам Д. Бадырханова, многие структуры присоединились к платформе webGIS, разработанной сотрудниками Azercosmos: "В настоящее время к системе в онлайн режиме подключились Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры, ОАО "Геодезия и картография" Министерства экологии и природных ресурсов, Государственная служба по вопросам имущества Министерства экономики, Государственная налоговая служба, Государственное агентство альтернативных и возобновляемых источников энергии, Агентство по продовольственной безопасности, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и 7 научно-исследовательских институтов НАНА.

По его словам, в ближайшее время ресурс в виде веб-сервисов планируется предоставить в пользование участников внутреннего и внешнего рынков: "Полный запуск платформы приведет к формированию дополнительных услуг и расширит экспортный потенциал страны", - сказал он.