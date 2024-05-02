SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов

Американская компания SpaceX начала бронировать места для полетов туристов в космос.

Американская компания SpaceX начала бронировать места для полетов туристов в космос.

Как передает Report , информация об этом появилась на сайте компании.

Для желающих будут доступны четыре направления: до орбиты Земли, Международной космической станции (МКС), Луны и Марса.

Во время полетов на ракетах Dragon и Starship компания предоставит космическим туристам скафандр, сенсорные перчатки и напечатанный на 3D-принтере шлем.

Сейчас известны сроки будущих полетов по двум направлениям. Так, желающие смогут отправиться на орбиту Земли в конце 2024 года, а на МКС - в 2025-м.