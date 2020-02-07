Azercosmos и японская компания договорились о сотрудничестве

ОАО Azercosmos и японский поставщик сервисных услуг Infostellar подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Соглашение позволит Infostellar предоставлять своим клиентам упрощенный доступ к спутниковым изображениям высокого разрешения, благодаря универсальной наземной станции, расположенной в Основном наземном центре управления Azercosmos.

Универсальная наземная станция Azercosmos имеет идеальное расположение между Европой и Азией. Она принимает и передает сигналы других низкоорбитальных спутников в режиме реального времени.

"Наличие наземной станции важно для получения изображений со спутников наблюдения. Уникальное расположение наземной станции Azercosmos позволяет нам осуществлять переход с помощью нашей платформы Stellar Station на низкоорбитальные спутники глобальных спутниковых операторов. Радует, что мы вместе со специалистами Azercosmos расширяем охват нашей платформы", - сказал генеральный директор Infostellar Наоми Курахара.