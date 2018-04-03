Azercell приступает к реализации летней студенческой программы стажировки

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom, придавая большое значение развитию молодого поколения, в очередной раз приступает к реализации Летней студенческой программы стажировки.

Со 2 апреля стартует Летняя студенческая программа стажировки для студентов последних 2-х курсов степени бакалавра и магистрантов, обучающихся в вузах Азербайджана, а также для студентов группы SABAH министерства образования. Студенты могут подать заявку на участие в программе до 13 апреля 2018 года, посредством ссылки https://www.azercell.com/az/company/career/develop... Студенты в рамках программы, которая стартует со 2 июля, воспользуются шансом пройти стажировку в Azercell сроком на 2 месяца.

Летняя студенческая программа стажировки создает для представителей молодежи возможность прохождения стажировки в компании Azercell и применения приобретенных в вузах теоретических знаний в реальной рабочей обстановке. Студенты, привлекаемые к интересным и ответственным проектам, приобретают знания о телекоммуникационной промышленности от непосредственного источника, что способствует последующему карьерному росту молодежи. В рамках Летней студенческой программы стажировки, проводимой с 2008 года по настоящее время, в Azercell прошли стажировку 155 студентов, включая 13 студентов группы SABAH, из них 20 студентов трудоустроены в компании.

Напомним, что Azercell Telekom в ходе своей деятельности регулярно осуществляет проекты, направленные на развитие молодежи. Значительная часть социальных проектов, реализуемых Azercell, связана с образованием. В то же время Azercell сотрудничает с ведущими университетами, оказывая содействие совершенствованию материально-технической базы вузов.