​Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече, состоявшейся в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, информационных и высоких технологий, стартапов, инноваций.

Кроме того, была подчеркнута важность развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта.