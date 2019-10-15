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Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества

​Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство. 

На встрече, состоявшейся в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, информационных и высоких технологий, стартапов, инноваций.

Кроме того, была подчеркнута важность развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта.

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