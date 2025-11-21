Азербайджанский цифровой опыт может быть внедрен в странах Африки

Азербайджанский опыт цифрового развития может быть внедрен в ряде африканских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил главный коммерческий администратор İRİA Салар Имамалиев на сессии "Цифровизация в Азербайджане", проведенной в рамках церемонии открытия Регионального акселерационного центра Международного союза электросвязи (МСЭ).

В мероприятии приняли участие более 50 представителей из различных стран Африки. Имамалиев представил гостям достижения Азербайджана в области цифровой трансформации за последние годы.

По его словам, успешная модель цифрового развития Азербайджана вызывает растущий интерес у африканских государств.

"Передовые государственные цифровые продукты Азербайджана - "mygov", "mygov ID", "digital.bridge" - уже изучаются странами Африки. Мы в İRİA рассматриваем возможности применения азербайджанского опыта цифрового развития в ряде африканских государств", - сказал он.