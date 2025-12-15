Бюджет Нахчывана на 2026 год принят в I чтении

Верховный Меджлис Нахчывана утвердил в I чтении проект закона "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, доходы и расходы бюджета НАР на 2026 год прогнозируются на равном уровне в 483,2 млн манатов.

43,8% доходов, или 211,6 млн манатов, составит дотация, выделяемая из централизованных расходов государственного бюджета, что на 74,1 млн манатов, или 25,9% меньше по сравнению с текущим годом.

Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 271,6 млн манатов, что на 52,1 млн манатов, или 23,7% больше по сравнению с текущим годом.