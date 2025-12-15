АПБА и Минздрав предупреждают об опасности стеклянных чашек из Китая

Польша посредством системы быстрого оповещения ЕС по продуктам питания и кормам (RASFF) проинформировала об опасности стеклянных чашек китайской компании Market Union Co. Ltd. из-за содержания в них тяжелых металлов.

Как сообщает Report, совместное заявление по этому поводу распространили Министерство здравоохранения и Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечается, что шесть таких стеклянных чашек китайского производства, в которых выделяются кадмий и свинец, выставлены на продажу в магазине Sinsay, расположенном в ТЦ Sevinc Mall.

В совместном заявлении подчеркивается, что указанная продукция не была представлена в Республиканский санитарно-карантинный центр Минздрава и не прошла лабораторные исследования. Ведомства призывают граждан, которые приобрели данную продукцию, передать их в центр для бесплатной проверки. В случае отсутствия опасных веществ чашки будут возвращены владельцам.

АПБА и Минздрав контролируют ситуацию и продолжают предпринимать меры по защите здоровья потребителей.