Азер Бадамов: Инициатива амнистии показывает, что в центре политики Ильхама Алиева — интересы граждан

Инициатива президента Ильхама Алиева об объявлении амнистии к концу 2025 года демонстрирует, что в центре политики главы государства находятся интересы граждан Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Он отметил, что защита прав и свобод человека закреплена в 54-й статье Конституции Азербайджана.

"В целом, треть статей основного закона, принятого 12 ноября 1995 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, направлена на защиту и обеспечение прав человека. Начиная с периода руководства общенационального лидера, в нашей стране предпринимались целенаправленные шаги по защите прав человека и верховенства закона. Именно благодаря усилиям Гейдара Алиева с 1993 года был введен мораторий на смертную казнь. А в 1998 году эта мера наказания была полностью отменена", - подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил, что инициатива об амнистии свидетельствует о том, насколько высокую ценность придают в Азербайджане правам и свободам человека, праву на жизнь.

"В настоящее время в Азербайджане отмечается "Год Конституции и Суверенитета". В течение этого года мы стали свидетелями ряда успехов во внутренней и внешней политике. Эти успехи означают обеспечение интересов нашего народа. Нынешний Акт об амнистии охватит в общей сложности более 20 тысяч человек, будет самым масштабным по численности. Это означает, что более 20 тысячам домов будет подарено счастье. Тем самым глава нашего государства демонстрирует пример гуманизма и заботы", - сказал он.

Бадамов также подчеркнул, что президент Ильхам Алиев всегда верен идеалам общенационального лидера, и что азербайджанский народ высоко ценит эту политику.

"Политика гуманизма, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Эта политика принесет радость многим семьям. Амнистия такого большого количества людей заслуживает признательности", - сказал парламентарий.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии. Ожидается, что акт об амнистии будет применен в общей сложности к более чем 20 тысячам лиц.