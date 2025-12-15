Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Социальная защита
    • 15 декабря, 2025
    • 18:57
    Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами

    Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана провели встречу с гражданами страны, репатриированными из Сирии, с целью изучения состояния обеспечения их прав.

    Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, встреча состоялась с одной женщиной и тремя детьми, размещенными в соответствующем социальном учреждении Агентства социальных услуг.

    В ходе встречи была изучена ситуация с обеспечением прав репатриированных лиц. Руководство и сотрудники учреждения проинформировали представителей омбудсмена о социальных услугах, оказываемых репатриантам.

    В рамках беседы было выявлено наличие трудностей, связанных с оформлением документов, удостоверяющих личность детей, обеспечением их права на образование, а также с восстановлением образовательного процесса для женщины. Репатриированным гражданам были даны рекомендации по защите их прав и содействию интеграции в общество.

    Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan repatriasiya edilmiş qadın və uşaqlarla görüşüb

