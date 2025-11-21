İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsi Afrikanın bəzi ölkələrində tətbiq edilə bilər

    İKT
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:10
    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsinin Afrikanın bir sıra ölkələrində tətbiq imkanları nəzərdən keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzinin açılış mərasimi zamanı "Azərbaycanda rəqəmsallaşma" mövzusuna həsr olunmuş sessiyada qeyd olunub.

    Afrikanın müxtəlif ölkələrindən 50-dən çox xarici nümayəndənin iştirak etdiyi sessiyada İRİA-nın baş kommersiya inzibatçısı Salar İmaməliyev Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya sahəsində son illərdə əldə edilən mühüm irəliləyişlər haqqında tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb.

    O bildirib ki, Azərbaycanın uğurlu rəqəmsal inkişaf modeli xüsusilə Afrika qitəsi ölkələrində artan marağa səbəb olub:

    "Azərbaycanın qabaqcıl rəqəmsal dövlət məhsulları olan "mygov", "mygov ID", Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi və "digital.bridge" Afrika qitəsi ölkələri tərəfindən araşdırılır. Biz İRİA olaraq Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsinin Afrikanın bir sıra ölkələrində tətbiq imkanlarını nəzərdən keçiririk".

    O, həmçinin qeyd edib ki, rəqəmsal dövlət məhsulları ilə yanaşı, İRİA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Texnologiyalar Parkının rezident şirkətlərinin məhsulları da potensial olaraq Afrika bazarlarına ixrac edilə bilər. Belə ki, Texnoparkın bir neçə şirkəti qlobal bazarlarda yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik olan məhsul və xidmətlər təqdim edir.

    Azərbaycan Afrika rəqəmsal inkişaf tətbiq

