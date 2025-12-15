Глава СНБО Украины заявил о шансах достичь соглашения, способного приблизить стороны к миру

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выразил надежду на достижение к концу дня соглашения, способного приблизить Киев и Москву к миру.

Как сообщает Report, об этом он заявил в публикации в социальной сети X, комментируя сегодняшние переговоры в Берлине.

По его словам, за последние два дня украинско-американские переговоры проходили в конструктивной и продуктивной атмосфере, что позволило добиться конкретных результатов. "Мы надеемся, что к концу дня сможем достичь соглашения, которое приблизит нас к миру", - отметил Умеров.

Он также подчеркнул, что американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером действует крайне конструктивно и оказывает содействие в поиске пути к устойчивому мирному соглашению. Украинская сторона выразила благодарность президенту США Дональду Трампу и его команде за предпринимаемые усилия.